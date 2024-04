Mercato ortofrutticolo più grande. Progetto da 17 milioni di euro

Consentire alla comunità del mercato, grossisti, dettaglianti, produttori agricoli, di lavorare meglio, per soddisfare le esigenze dei cittadini. Va in questa direzione il progetto di ampliamento del mercato ortofrutticolo di Borgo Palazzo, un’operazione del valore di oltre 17 milioni di euro, la cui delibera approderà in Consiglio comunale intorno al 20 aprile e sarà uno degli ultimi atti della Giunta Gori. La strada è tracciata. Entro fine anno scatterà la fase uno, con il ridisegno di via Rovelli, il trasloco dell’area del Luna park e i primi interventi sulle pensiline e le celle frigorifere. Successivamente partirà la seconda fase che prevede invece gli interventi sugli edifici del mercato, ma anche un nuovo corpo di fabbrica che si affaccerà sullo storico piazzale con servizi per i cittadini: bar, farmacia, sportello bancario, locali dove gustare frutta e verdura del mercato. E ancora, la sistemazione del piazzale stesso e il riordino del parcheggio, la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale e un miglior raccordo con il quartiere. Si lavorerà anche sulla qualità degli spazi, con la realizzazione di un recinto verde composto da circa 100 nuovi alberi. L’operazione è articolata e parte dal Comune, che detiene il 67% della Bergamo Mercati, di cui fanno parte, in quota minoritaria, operatori e associazioni di categoria. È stata pubblicata la delibera di Giunta che avvia il procedimento per la cessione dal Comune alla Bergamo Mercati del ramo d’azienda, ovvero la proprietà di piazzale ed edifici e la titolarità del mercato, un patrimonio periziato da un esperto del tribunale in circa 10 milioni di euro. Palazzo Frizzoni - che alla società verserà anche 500mila euro -diventerà socio con il 95,8% delle quote. Michele Andreucci