Menaggio, un quad e un defibrillatore in dono al Soccorso Alpino

Il quad donato agli uomini del Soccorso Alpino Lario Occidentale e Ceresio

Menaggio (Como), 6 marzo 2023 - Un dono che sarà a disposizione di tutti e sarà di aiuto a tanti escursionisti in difficoltà il quad che la famiglia di Stefano Carrer, che aveva perso la vita nel 2019 sulle montagne sopra Menaggio, ha deciso di donare ai volontari del Soccorso alpino della Stazione Lario occidentale e Ceresio. Al mezzo di trasporto il Comune e gli Alpini hanno deciso di aggiungere un defibrillatore che potrà essere utilizzato durante le operazioni di soccorso in quota.

In questa zona del Lario è infatti presente una fitta rete di mulattiere, che partono dal lago, a circa 200 metri, e raggiungono i 1700 metri di quota. «Spesso però non è possibile percorrere questi tracciati con i fuoristrada e un quad con defibrillatore a bordo rappresenta uno strumento autonomo per portare soccorso, in tempi molto ridotti, a chi ne ha bisogno - spiegano i tecnici del soccorso alpino - Per il soccorso sanitario è quindi molto importante potersi avvalere di questo mezzo, non solo durante gli interventi ma anche, per esempio, nelle manifestazioni sportive o di altro genere, nelle quali i nostri tecnici operano per il servizio di assistenza. Il quad inoltre è molto utile anche per la logistica dei soccorritori e per portare materiale in quota».

Il mezzo di soccorso è stato donato nel corso di una breve cerimonia che ha visto la partecipazione del sindaco di Menaggio, Michele Spaggiari e il capogruppo degli Alpini, Moreno Ortelli, che hanno consegnato il defibrillatore al caposquadra, Graziano Mazza.