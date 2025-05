Hanno giurato: 15 finanzieri ora operativi

Hanno prestato giuramento all’interno di Palazzo Terragni, comando provinciale della Guardia di finanza di Como, e sono già stati assegnati ai diversi reparti del territorio, i 15 nuovi finanzieri provenienti dai corsi di formazione. La cerimonia, prevista dal Codice dell’ordinamento militare, ha segnato ufficialmente il loro ingresso nel servizio attivo. I giovani militari, provenienti dalla Scuola Allievi Finanzieri di Bari e dalla Scuola Alpina di Predazzo, al termine del ciclo di formazione e di un periodo di training on the job svolto nei Comandi della Provincia, saranno assegnati al Gruppo Ponte Chiasso, alla Compagnia Menaggio e alla Tenenza di Oria. Come da tradizione, la cerimonia si è svolta alla presenza della bandiera e del comandante di Corpo, il comandante provinciale, colonnello Michele Donega, affiancato da una rappresentanza di Ufficiali e personale già in servizio.