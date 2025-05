Spacciava droga col suv a noleggio. Arrestato trentenne straniero

La droga era conservata in un calzino, nascosto sotto il sedile del Suv a noleggio, con cui Younes Azili, marocchino di 33 anni residente a Seveso, arrivava nel Comasco per le consegne a domicilio. È stato visto e tenuto d’occhio martedì sera dalla Squadra Mobile di Como che, dopo aver osservato i suoi spostamenti, e le sue numerose fermate che faceva in varie località in provincia, a Bizzarone è stato fermato e sottoposto a controllo. L’ispezione dell’auto ha confermato i sospetti: nascosto sotto il sedile del conducente, c’era un calzino di cotone nero, in cui erano custodite dosi di droga pronte alla vendita: in tutto 4 dosi di cocaina, pari a 3 grammi e mezzo circa di sostanza. La perquisizione nella sua abitazione di Seveso, ha inoltre permesso di rinvenire e sequestrare ulteriore droga, qualche dose di cannabis, un bilancino utilizzato per la pesatura delle dosi, e materiale per il confezionamento. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ieri mattina è finito a direttissimo, rinviato per la concessione dei termini a difesa, l’uomo rimesso in libertà con obbligo di firma. Pa.Pi.