Melomani in lutto per la scomparsa della soprano Monika Curth

Melomani in lutto. È morta Monika Curth. Aveva 78 anni compiuti lo scorso 29 settembre. Era una soprana di fama internazionale ed era la vedova di Giuseppe Di Stefano, il grande tenore scomparso nel 2008 all’età di 86 anni, dopo una lunga agonia in seguito ad una brutale aggressione da cui non si era più ripreso.

I due si erano sposati, in seconde nozze per lui, il 25 ottobre 1993. Si conoscevano già dal 1977 dopo la separazione dell’uomo con l’ex moglie e madre dei suoi tre figli. La cantante lirica è morta a Bellagio, dove era ricoverata in una rsa dall’aprile 2017 per una grave malattia che alla fine l’ha portata via. Monika Curth era originaria della Germania: era nata durante la Seconda guerra mondiale a Bad Eilsen, piccolo centro della Bassa Sassonia, ma dal 1987 viveva in Italia. Il funerale verrà celebrato domani, venerdì, alle 14.30, nella chiesa di Santa Maria Hoè, dove risiedeva e dove è sempre rimasta accanto al marito, anche dopo che lui, il 3 dicembre 2004, venne gravemente ferito per difendere il loro cane durante una rapina nella loro villa di Diani in Kenya. "Era un’artista speciale e molto gentile – commenta il sindaco Efrem Brambilla -. Siamo addolorati per la sua scomparsa. Venerdì le daremo l’ultimo saluto qui da noi, a Santa Maria Hoè, dove verrà tumulata dove già riposa suo marito Giuseppe Di Stefano". Prima dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, il primo cittadino e lei erano stati insieme alla Scala proprio per commemorare e omaggiare il tenore. Ad annunciare la morte della soprana sono stati la sorella Gaby e i nipoti Maximillian e Franca con Stefy. La camera ardente di Monika è allestita nella casa del commiato Lavelli in via Como a Merate. Daniele De Salvo