Medaglia d’oro alla memoria del fondatore di Briantea84

"È bellissimo essere a Novedrate, il nostro paese di origine. È ancora più emozionante sentirci a casa. È un onore e una grande emozione essere qui. Vorrei ringraziare il sindaco Serafino Grassi e tutta la giunta comunale per aver voluto assegnare questa importante benemerenza a mio padre. Siamo qui a ricordare un uomo speciale che nei primi anni Ottanta, nemmeno trentenne ha dato vita a due grandi progetti: Briantea84 e Il Gabbiano. Due realtà che oggi sono riconosciute su tutto il territorio e a livello internazionale per qualità dei servizi, serietà e soprattutto inclusività. A lui piaceva fare rumore, serviva per attirare l’attenzione e permettergli di materializzare le sue idee. Tanti lo definivano pazzo, in verità era un visionario. È sempre stato motivato dalla voglia di garantire la dignità a tutti tramite il lavoro, lo sport e l’aggregazione": con queste parole Giorgia Marson ha voluto ringraziare l’amministrazione di Novedrate che ha deciso di attribuire alla memoria di suo padre, Alfredo la benemerenza della grande medaglia d’oro, la terza consegnata nella storia della città dal 1950 ad oggi.