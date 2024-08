Precipita e muore in deltaplano all’Alpe Piazza, fatali le correnti in fase di decollo

Montemezzo (Como) – Non è riuscito a prendere il vento per salire in quota con il suo deltaplano e ha perso la vita cadendo da un’altezza di una trentina di metri Matteo Lisignoli, 60 anni di Piuro in provincia di Sondrio, che ieri mattina era salito all’Alpe Piazza, uno dei punti più panoramici del lago di Como. Con lui sul deltaplano c’era un ragazzo di 27 anni, un turista americano in vacanza sul Lario che lo aveva contattato per effettuare un volo in tandem. Lisignoli prima gli ha fornito alcuni rudimenti sul volo per poi spiegargli, indicandoglielo su una cartina e anche con il dito tra il cielo e il blu del lago, il percorso che avrebbero fatto portati dal vento, sorvolando monti e spiagge fino all’atterraggio a Gera Lario, alcune centinaia di metri più in basso.

L’incidente è avvenuto proprio nella fase di decollo, quando i due, imbragati e con il caschetto in testa, si sono preparati per la fase di spinta, la più delicata per chi pratica questo sport. Sul pendio a 1.100 metri di quota si sono messi a correre a rotta di collo per lanciarsi e spiccare il volo, ma qualcosa è andato storto. Il deltaplano anziché prendere la corrente di aria calda e poi salire ha puntato verso il basso cadendo una ventina di metri più sotto. Matteo Lisignoli e il turista che volava con lui sono stati immediatamente soccorsi dagli altri amanti del volo libero e dagli escursionisti che in quel momento si trovano all’Alpe Piazza. Le condizioni di Lisignoli sono apparse subito disperate. I tecnici del Soccorso alpino di Dongo, i vigili del fuoco e i soccorritori decollati con l’elisoccorso da Sondrio, saliti in quota poco dopo, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Sotto choc il turista americano che incredibilmente se l’è cavata con un trauma alla schiena e al braccio, ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Gravedona. "È giunta anche a noi tutti una bruttissima notizia - il ricordo affidato ai social del sindaco di Piuro, Omar Iacomella - Il nostro concittadino e amico Matteo Lisignoli, consigliere comunale dal 2019 sino a pochi giorni fa, ha perso la vita a causa di un tragico incidente a Montemezzo sul lago di Como. A nome della comunità intera, del consiglio comunale e dei dipendenti tutti, arrivi il più grande sentimento di cordoglio alla famiglia, alla moglie e ai figli. Ciao Matteo, continua a volare più alto delle stelle”.

Toccherà ai carabinieri di Gravedona ed Uniti ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, quasi sicuramente provocato da un errore in fase di decollo. Verrà ascoltato anche il turista 27enne, protagonista suo malgrado di questa terribile avventura.