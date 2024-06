Incidente a Laveno Mombello, il volo in deltaplano finisce con un brusco atterraggio: ferito 39enne

Laveno Mombello (Varese) – Un atterraggio brusco dopo un volo in deltaplano che era stato perfetto, le conseguenze per il pilota alcuni traumi per fortuna non tali da mettere in pericolo la sua vita. L’incidente oggi pomeriggio a Laveno Mombello. Secondo una prima ricostruzione, lo sportivo, 39 anni, arrivato a Laveno Mombello per effettuare il volo, era decollato dalla vetta del Sasso del Ferro.

È andato tutto bene, ma all’improvviso qualcosa non è funzionato, l’atterraggio è avvenuto bruscamente e l’impatto al suolo è stato violento. Sul posto, l’impianto sportivo in via Molino, sono arrivati i soccorsi, il personale con un’ambulanza, quindi il pilota è stato trasportato al Pronto soccorso di Cittiglio, ferito ma per fortuna le suo condizioni non erano gravi.