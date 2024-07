Precipita un deltaplano a Montemezzo: muore un sessantenne

Montemezzo, 31 luglio 2024 – Allarme per un incidente in deltaplano a Montemezzo, paesino nella zona dell’Alto Lago. Poco dopo le 13.20 il velivolo sarebbe precipitato all’Alpe Piazza, area utilizzata per il decollo delle “vele”, schiantandosi al suolo. Uno dei due occupanti, un sessantenne, è morto.

La zona dell’incidente è piuttosto impervia: difficili le operazioni di soccorso. Sul deltaplano c’era un altra persona, rimasta ferita, a quanto pare in modo non grave.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Como e Sondrio. Con loro anche una squadra del Soccorso Alpino e l’elicottero, partito dal capoluogo valtellinese. Difficile, al momento, fare ipotesi sulle cause dell’accaduto. L'intervento di soccorso nel primo pomeriggio era ancora in corso.