Mariano Comense, portalettere morta sul lavoro. La Procura: caso da archiviare

Mariano Comense (Como) – Secondo la Procura di Como, nella morte di Ambra Sala Tenna, portalettere di 29 anni di Cantù, vittima di un incidente avvenuto il 28 aprile 2022, non ci sarebbe alcuna colpa dell’autista del furgone contro cui era finito lo scooter della vittima.

Secondo la ricostruzione svolta dal perito, la ventinovenne durante il suo giro di recapito della corrispondenza aveva impegnato la rotonda all’incrocio tra via Sauro e via San Francesco quando il furgone era già al suo interno, senza concedergli la precedenza e indossando il casco non allacciato, volato via al momento dell’impatto.

Per questo motivo, già emerso in fase di consulenza di parte, il sostituto procuratore Antonia Pavan aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto nei confronti del conducente del furgone.

L’opposizione dei familiari, accolta dal giudice, aveva portato allo svolgimento di un incidente probatorio, il cui esito era andato nella stessa direzione, sollevando l’indagato da qualsiasi responsabilità. La stessa ricostruzione era emersa dai rilievi della Polizia locale. Per questo la Procura ha rinnovato la richiesta di archiviazione.