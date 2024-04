“A Mariano Comense la discarica non è stata chiusa”: la denuncia del Circolo Ambiente

Mariano Comense, 30 aprile 2024 – “Alcune settimane fa l’annuncio della Giunta comunale di Mariano Comense, secondo cui a marzo avrebbe chiuso la discarica. Ora veniamo a sapere che la non è stata chiusa e non chiuderà a breve, e questo è un vero scandalo”.

La denuncia è di Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi, che prosegue: “È da almeno l'inizio degli anni 2000 che si attende la chiusura definitiva della discarica di Cascina Settuzzi. Invece in questi ultimi dieci anni abbiamo assistito ad annunci di chiusura mai rispettati, e poi a continue proroghe, e questo da parte di Amministrazioni comunali di diverso colore politico succedutesi in questo stesso periodo. Oltre a ciò, negli ultimi anni si sono verificati numerosi incendi con conseguente dispersione di inquinanti pericolosi per la salute pubblica”.

Il circolo ambientalista ricorda che “le discariche, così come gli inceneritori, non devono più esistere, sono sistemi obsoleti e inquinanti per far credere di smaltire i rifiuti, che però non spariscono ma si trasformano in sostanze inquinanti per aria, acqua, suolo. Ancora una volta ribadiamo la necessità dell'immediata chiusura della discarica di Mariano e l'avvio degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica”.