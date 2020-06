Mariano Comense (Como), 12 giugno 2020 - E' viva per miracolo una donna di 67 anni che stava attraversando i binari con la sua carrozzina ed è stata salvata dalla prontezza di riflessi del macchinista che ha azionato il freno di emergenza del convoglio. L'incidente è avvenuto alle 17.15 al passaggio a livello di piazzale Diaz dove tanti, senza rispettare le regole, attraversano i binari anche quando le sbarre sono abbassate.



La donna ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita, sul posto stanno ancora lavorando le squadre dei soccorritori ed è intervenuto anche l'elisoccorso. La ricostruzione dell'incidente è stata affidata ai funzionari della Polfer.

