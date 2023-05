Maresciallo scomparso da giorni ritrovato senza vita vicino a casa

È stato ritrovato senza vita il maresciallo dei carabinieri Luca Nesti, 55 anni, comandante della stazione di Costa Masnaga, che si era allontanato volontariamente da casa nel primo pomeriggio di mercoledì, portando con sé la pistola. Dopo cinque giorni di ricerche concentrate nella zona tra Lambrugo, dove viveva, e il Lecchese, e in particolare nell’Oasi di Baggero, nella tarda mattina di ieri le squadre di soccorso lo hanno individuato in una zona boschiva poco distante dalla sua abitazione. Ora il magistrato di turno valuterà se disporre accertamenti per chiarire le cause del decesso. Per anni aveva lavorato alla stazione di Erba, come vice del luogotenente Luciano Gallorini, per poi trasferirsi a Costa Masnaga, dove svolgeva funzioni di comando.