"Marcia indietro sul progetto del San Primo?. Il sindaco spieghi se è cambiato qualcosa"

Gli ambientalisti del coordinamento “Salviamo il Monte San Primo“ chiedono al sindaco Angelo Barindelli di chiarire le affermazioni che ha fatto nei giorni scorsi in tv, partecipando alla trasmissione “L’aria che tira“ su LA7, quando ha ridimensionato la portata dell’intervento in programma sulla montagna, spiegando di non aver nessuna intenzione di creare una stazione sciistica. "Il sindaco deve chiarire se il progetto per il Monte San Primo è cambiato, oppure se ha solo voluto per l’ennesima volta confondere le idee - si interrogano gli ambientalisti - Non capiamo se il cambio di programma sia dovuto ad un’effettiva modifica del progetto, modifica di cui non abbiamo contezza, oppure se le sue parole in televisione sono servite solo per confondere gli ascoltatori, ridimensionando la portata del progetto".