Maltrattamenti. Cerca casa il cane salvato

Ancora una volta gli uomini e le donne della polizia di Stato si dimostrano al servizio della popolazione ma anche degli animali. Questa volta ad essere aiutata è stato un cane di grossa taglia, per cui ora gli agenti della questura di Brescia cercano casa, lanciando un appello, così come per tutti gli altri animali ospiti di canili e gattili. "Sempre al loro fianco, anche quando i nostri amici a quattro zampe sono vittime di crudeltà umana – spiegano dai via Botticelli e sui social network della polizia di Stato –.-È accaduto a Laica, un dolce cane, maltrattato dal suo stesso padrone anziché ricevere amore. La polizia di Stato è intervenuta prontamente, portando Laica in Questura a Brescia per garantirle sicurezza e cure necessarie. Successivamente, è stata affidata al canile sanitario di Brescia, in attesa di una nuova famiglia che l’accolga con amore e rispetto". Nel frattempo, il padrone è stato denunciato per maltrattamento degli animali. Laica, che porta il nome della cagnetta che venne lanciata nello spazio e condannata a morire sola nello spazio, è un cane di grandi dimensioni, di indole buona e amichevole. Nei giorni scorsi i poliziotti bresciani hanno salvato una tartaruga di grandi dimensioni ferita trovata lungo la A21. A rinvenirla sono stati gli agenti della Stradale in servizio di controllo della viabilità. In questo caso, l’animale, che ha esigenze specifiche è stato portato in una clinica veterinaria con la collaborazione dell’associazione Enpa. "Un gesto di sensibilità e attenzione che commuove – affermano da Enpa – ringrazio di cuore a nome della Protezione Animali gli agenti che non si sono voltati dall’altra parte e che hanno soccorso la tartaruga".

Mi.Pr.