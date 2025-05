Festa dell’Aism in piazza Perretta. Cibo, giochi da tavolo ed eventi

Prosegue in piazza Perretta a Como la festa di Aism, l’evento benefico organizzato dalla sezione comasca dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per raccogliere fondi a sostegno delle attività di assistenza dei malati e delle loro famiglie. Il pubblico potrà gustare le proposte dell’area food curata dall’associazione di tifosi del Calcio Como “Pesi Massimi“, sfidarsi nei giochi da tavolo e partecipare ad attività interattive, come quella proposta da Acinque, che ha messo a disposizione delle biciclette speciali in grado di alimentare con la forza dei pedali uno spremiagrumi. Tanti i momenti di divertimento e le occasioni per contribuire concretamente alla causa, come la lotteria solidale con premi messi in palio grazie al supporto dei partner. A chiudere la giornata un concerto dei Lalaband, con un mix di cover e brani originali, seguiti da Beba e Band, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri.