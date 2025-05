Si aggira nudo fra i turisti nei giardini del Tempio Voltiano

Si aggirava completamente nudo nei giardini del Tempio Voltiano, giovedì verso le 18.30, in mezzo ai turisti e alle famiglie. L’uomo, successivamente identificato in un tedesco di 45 anni, è stato fermato da una pattuglia della Squadra Volante, chiamata dai passanti, che lo ha raggiunto mentre era in piedi sul muretto del lungolago, facendolo immediatamente rivestire e identificandolo. Poco prima aveva inoltre imbrattato con un pennarello lo stesso muretto, con segni incomprensibili. L’uomo ha detto di che si trovava a Como per turismo, non sapendo però indicare nessun domicilio temporaneo. In merito alle scritte sul muro, ha genericamente accennato a una motivazione politica. L’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico aggravato dalla presenza di minori, deturpamento e imbrattamento di cosa pubblica. Pa.Pi.