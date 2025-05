Morta per una frenata. Addio alla maestra

L’incidente è avvenuto nel momento esatto in cui la donna si era alzata per scattare una foto, mentre ammirava i paesaggi del Lago di Garda. Rita Lusenti, 71 anni, ex maestra elementare ed ex assessore alla Cultura di Introbio, è morta per le conseguenze di una brusca caduta, avvenuta sabato scorso a Torbole, in Trentino, mentre il pullman su cui viaggiava assieme al coro Vandelia, di cui faceva parte, ha dovuto fare una brusca frenata. La donna avrebbe dunque perso l’equilibrio, cadendo e battendo la testa. Ieri è arrivata a Introbio la notizia della sua morte, che ha creato molto dispiacere.

Il gruppo musicale era diretto a Malcesine, dove era previsto un concerto: durante il tragitto, la donna pare si fosse alzata dal suo posto per scattare una fotografia, nel momento in cui è giunta la frenata: all’inizio sembra aver rimediato solo un taglio alla testa, tanto che la serata di spettacolo si era regolarmente svolta. Ma le sue condizioni sono man mano peggiorate, e il suo ricovero all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è stata trasportata, ha preso una piega sempre più preoccupante, fino ad andare in coma, senza mai più riprendersi.

Molto attiva nella cultura, e in particolare appassionata di canto, faceva parte del coro valsassinese Vandelia. "Grazie per averle donato la passione per il canto – hanno scritto gli amici del Coro - che l’ha accompagnata nella vita. Ricordiamo la sua gioia nel condividere questo dono con gli altri, la sua dignità nell’affrontare le difficoltà della vita, la sua dedizione alla famiglia, in particolare ai suoi amati nipoti, e infine la sua immensa generosità. Rita, hai lasciato un vuoto enorme tra noi, ti ricorderemo per sempre con affetto".