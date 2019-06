Como, 22 giugno 2019 - Il maltempo non ha risparmiato la zona del lago di Como dove, nella localita' di Laglio, sono attesi Barack Obama e famiglia, ospiti di George Clooney. Aspettando l'ex presidente USA che dovrebbe essere atterrato con volo privato a Malpensa intorno alle 12, sul lago di Como è scattata l'emergenza verso le 10: un fulmine ha infatti centrato l'Isola Comacina innescando un principio di incendio. Le fiamme sono state subito domate dai volontari mobilitati per la Sagra di San Giovanni che ha nei fuochi artificiali in programma (confermato) dalle 22,30 di questa sera l'evento clou atteso da ventimila persone. Sulla Tremezzina, un violento nubifragio ha inoltre provocato numerosi disagi.

