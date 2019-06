Como, 22 giugno 2019 - Nel giorno in cui sul Lario è atteso Barack Obama, ospite per tutto il fine settimana dell’amico George Clooney, è quasi una consacrazione per quello che in molte classifiche internazionali è stato definito il lago più bello del mondo confermandosi al primo posto tra le località più ambite della Lombardia con il 77,5% di turisti stranieri.

La domanda turistica che caratterizza il capoluogo lariano è testimoniata dalla crescita del comparto extralberghiero, forte di 2.152 strutture, che segna un +59,2% nel periodo 2017/2018 dopo essere triplicata (+302,2%) nel triennio 2015/2018. Dato positivo anche per l’alberghiero, con una crescita dell’1,6% nel periodo 2017/2018, identico nel triennio 2015/2018. Gli ultimi dati ufficiali risalgono al 2018 e fotografano la situazione al 2017 quando sul lago si registrarono 1.260.000 arrivi e 3.270.000 presenze contro le 2.874.038 registrate nel 2016. Il lago di Como è una delle mete più apprezzate anche secondo i siti che si occupano di incrociare domanda e offerta turistica, come Booking.com che negli ultimi anni ha registrato la costante crescita del Lario. Le buone notizie non finiscono qui, «Murder mystery» il film girato l’estate scorsa sul lago da Adam Sandler e Jennifer Aniston in neppure una settimana ha registrato sulla piattaforma Netflix oltre 30 milioni di visualizzazioni.

Un record che fa sorridere gli albergatori lariani convinti, a buon diritto, che l’anno prossimo le prenotazioni da Stati Uniti e Canada, ovvero i due paesi che da soli hanno registrato 13 milioni di visualizzazioni, schizzeranno alle stelle. Como è già oggi al quarto per la dimensione media alberghiera con 58 posti letto, dietro a Milano (114), Monza (94) e Varese (86), ma negli ultimi due anni nel capoluogo e nelle principali località turistiche del Lario gli operatori sono tornati a investire aprendo nuovi hotel. Nel capoluogo la catena Hilton ha festeggiato il suo primo anno di attività con un hotel da oltre cento camere aperto tutto l’anno ed entro breve apriranno altri hotel quattro e cinque stelle lusso, a Bellagio sono in corso i lavori di ristrutturazione dello storico Grande Bretagne, mentre a Brunate è quasi pronto l’hotel Milano che diventerà un cinque stelle. A Dongo la scorsa settimana ha iniziato l’iter di autorizzazioni un hotel che verrà realizzato nell’area industriale a ridosso del porto. Un business che interessa anche i privati, se le case vacanze in provincia di Como nel 2015 erano 155, nel 2018 sono salite a 1.749 e i posti letto sono passati da 2.752 a 11.830.