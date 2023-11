Malore, cade dal terzo piano. Diciassettenne se la caverà

È precipitato dal terzo piano della palazzina dove vive, a Romano di Lombardia. È grave un diciassettne, di origine straniera, trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita. È successo ieri pomeriggio in un condominio di via Indipendenza. L’allarme è scattato intorno alle 14.40. Il ragazzo, che vive con la famiglia in un appartamento al terzo piano della palazzina, è precipitato cadendo dalla finestra del bagno e finendo nel giardino condominiale. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto sarebbe da escludere l’ipotesi di un gesto estremo, mentre è più probabile che all’origine della caduta possa esserci un malore. Scattato l’allarme, sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce rossa di Martinengo e un’automedica in codice rosso. Viste le condizioni del diciassettenne è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Treviglio Romano assieme colleghi della Polizia locale del Distretto della Bassa bergamasca orientale.

F.D.