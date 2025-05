Luoghi segreti da scoprire tra arte, cultura e musica

La bellezza incantevole dei giardini e dei luoghi storici inaccessibili di Como, luoghi segreti che eccezionalmente si aprono al pubblico nel week end del festival Bellezza Interiori, alla sua settima edizione, che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 maggio.

Natura, arte, cultura e musica si alterneranno, legati al tema "Riflessi", scelto per celebrare il cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Como e la città giapponese di Tokamachi.

In programma ci sono oltre 30 eventi in 20 cortili e giardini privati nel centro storico di Como, che spaziano dalla musica dal vivo a performance teatrali, da laboratori creativi a degustazioni di prodotti tipici, fino a pratiche di yoga, un trekking notturno, e quattro mostre. Sei i nuovi partecipanti: il Settecentesco Palazzo della Rienza, che sabato 17 maggio alle 13.30 ospiterà un’esperienza coinvolgente tra il gusto delle more di gelso e la tradizione dei bachi da seta con il progetto Bacomania della Cooperativa Tikvà, l’ex Convento di Santa Margherita, con un racconto del luogo sabato alle 15, la Terrazza Casa degli Ulivi con l’esibizione della folksinger Alice Howe accompagnata dal rock americano di Freebo, sabato alle 18.

Inoltre la Cappella della Santissima Trinità con suggestivi momenti musicali d’organo domenica 18 maggio alle 9.30, il giardino interno di via Cadorna con l’esibizione della band comasca Funcool! domenica alle 14, e l’apertura dell’atelier di Fabrizio Musa e l’omaggio a Jannacci nel cortile di Casa Nazareth.