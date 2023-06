Como, tour de force sul lungolago in vista dell'inaugurazione di venerdì

Ultime ore di frenetica attività sul lungolago di Como nel tratto di passeggiata che da Sant’Agostino porta in piazza Cavour, dove operai e tecnici sono al lavoro a oltranza perchè tutto sia perfetto in vista della riapertura della passeggiata alle 13 di venerdì. Nel pomeriggio sono arrivate sul cantiere le grandi autogru che verranno utilizzate per mettere a dimora le piante, l’ultimo elemento dell’arredo urbano che era di competenza del comune di Como. Nella mattinata di domani si lavorerà per le ultime messe a punto, i collaudi e le verifiche anche della parte idraulica che invece è stata portata avanti direttamente da Regione Lombardia attraverso il suo braccio operativo Infrastrutture Lombarde. «Avevamo annunciato il termine dei lavori prima dell’inizio della stagione estiva - spiega Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali - e abbiamo mantenuto la promessa. Abbiamo realizzato il 70% dei lavori del cantiere paratie e continueremo a lavorare senza sosta fino alla sua chiusura definitiva». La conclusione dei lavori è prevista nella primavera del prossimo anno, ma fin d’ora comaschi e turisti potranno godere di una porzione di oltre 500 metri di passeggiata finalmente libera da reti di cantiere e ostacoli.