Luna park di Celadina blindato. Guardie e telecamere anti-bande

Un Luna park blindato. Dopo la mega rissa dello scorso 12 agosto, il giorno dell’inaugurazione per la Fiera di Sant’Alessandro, quando una trentina di ragazzini se l’erano date di santa ragione creando il panico tra le numerose famiglie presenti, i responsabili del Luna park di Celadina corrono ai ripari in vista della nuova stagione. Hanno scelto la prevenzione, intensificando i controlli sin dal giorno dell’apertura, stasera alle 20,30, con dodici guardie e una gran collaborazione con le forze dell’ordine, in modo da mantenere l’area sicura e un luogo di divertimento e spensieratezza. Ci sarà un collegamento diretto con le forze dell’ordine e le Volanti della questura gireranno nella zona.

Le guardie del Luna park, invece, controlleranno tutte le persone all’ingresso, sarà vietato entrare con bottiglie e veicoli.

Lo scorso agosto la rissa era scoppiata all’improvviso: uno dei ragazzi coinvolti aveva anche estratto un coltello, altri avevano lanciato bottiglie di vetro e un bidone dell’immondizia contro gli steward, senza fortunatamente colpirli, mentre una panchina divelta aveva colpito alla gamba il titolare di una delle attività del Luna park.

Proprio per evitare che episodi simili si ripetano, i responsabili hanno deciso di blindare la struttura. All’interno dell’area delle giostre, inoltre, sono stati affissi anche cartelli deterrenti: "Area videosorvegliata collegata con le forze dell’ordine".

"Teniamo molto alla sicurezza – spiegano i titolari di alcune attività – e vogliamo che le famiglie e i loro figli possano trascorrere ore liete, senza il pericolo di essere importunati da queste bande di ragazzini. La sicurezza è da sempre la nostra priorità".

Proprio per far divertire il più possibile le famiglie, ma anche i giovani, i responsabili hanno pensato a una serie di sconti: la sera dell’inaugurazione saranno distribuiti circa 5mila blocchetti, ognuno dei quali avrà all’interno 50 biglietti con lo sconto di 1 euro per ogni singola giostra. E ancora: biglietti omaggio che saranno regalati ai primi che entreranno e potranno essere utilizzati per tutto il periodo in cui il Luna park rimarrà aperto.