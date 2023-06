“Lombardia migliore” Emorragia continua

A neppure quattro mesi dal voto rischia di rimanere ben poco della lista "Lombardia migliore" di Letizia Moratti da cui se ne è andata, sbattendo la porta, Maria Grazia Sassi, insieme a Riccardo Pellizzari, Maria Elisabetta Raggi, Giancarlo Nicoli, Colondrina Poncia, tutti candidati alle recenti regionali. L’addio si è consumato in seguito all’annuncio della Moratti di voler dar vita a un nuovo partito nazionale con la la lista "Sud chiama Nord" dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, "Grande Nord" tra le cui fila ci sono molti ex leghisti e con l’associazione "Insieme" del professor Stefano Zamagni. "Nelle nostre esperienze politiche e amministrative a livello comunale e provinciale - spiegano gli esponenti comaschi in una lettera scritta alla Moratti - abbiamo sempre operato nel centrodestra e questa è tuttora la nostra area politico-culturale di riferimento. Abbiamo accettato di seguirti non perché entusiasmati dal miraggio del terzo polo, ma perché attratti dalla tua personalità, che abbiamo sempre apprezzato come donna del fare di centro destra. Ora invece si sta delineando un listone con dentro tutto".