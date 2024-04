Lomazzo: spray urticante spruzzato da un sorvegliante finisce nei condotti d’areazione. Panico al Tigros

Lomazzo, 15 aprile 2024 – Lo spray al peperoncino, spruzzato da un addetto alla sicurezza, si è intrufolato nell’impianto di areazione del supermercato, arrivando in pochi attimi praticamente ovunque. Così ieri sera poco dopo le 18.30, si è scatenato un mezzo panico all’interno del supermercato Tigros di via Graffignana a Lomazzo, dove diverse persone hanno iniziato ad accusare irritazioni e fastidio alle vie respiratorie, uscendo dal negozio per cercare aria fresca e non contaminata.

In pochi minuti sono arrivati sul posto ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, per prestare assistenza alle persone e per capire cosa era accaduto.

Secondo una prima versione, un addetto alla sorveglianza avrebbe avuto un diverbio con alcuni clienti o sedicenti tali, invitandoli a uscire a fronte di loro comportamenti sospetti o non graditi. Sarebbe quindi nata una discussione, non meglio chiarita al momento, durante la quale è stato spruzzato lo spray che, sfortuna ha voluto, si è infilato nell’impianto di areazione, diffondendosi ovunque. Le ambulanze hanno assistito sette donne, di età compresa tra i 21 e i 65 anni, tutte con sintomi di irritazione, ma nessuna in condizioni tali da rendere necessario il suo trasporto in pronto soccorso.

Fin da subito i vigili del fuoco avevano accertato che si trattava di spray al peperoncino, e non di altre sostanze tossiche, come si era ipotizzato in un primo momento, prima di capire cosa fosse accaduto. I carabinieri hanno ascoltato ieri sera le persone coinvolte, anche portate in caserma per ricostruire con calma quei minuti che hanno scatenato l’allarme. Ora si attende di capire quale è stata la sequenza esatta, la causa del diverbio e il motivo per cui è stato spruzzato lo spay, e qual è stata la situazione di difesa che ha reso necessario il suo utilizzo.