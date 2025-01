Locale pubblico chiuso dal questore . La discoteca Spazio ha riaperto i battenti

Chiusa la scorsa settimana dal questore di Como per irregolarità amministrative e perché al suo interno c’erano troppe persone ha già riaperto la discoteca Spazio, in piazza Garibaldi a Cantù. La proprietà ha sanato l’irregolarità contestata dalla questura che riguardava l’intestazione nominale della licenza di pubblico spettacolo ottenuta nel 2017, ma mai volturata nominalmente dopo l’uscita, un paio di anni fa, del precedente socio intestatario. "Ringraziamo tutti per il supporto ricevuto in questi giorni e per la collaborazione - spiegano i titolari -. Desideriamo sottolineare che all’interno del nostro locale non è mai accaduto alcun episodio grave di violenza. La nostra capienza è di 205 persone, non pensavamo che i dipendenti rientrassero in questo numero".