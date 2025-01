Lo scambio dei regali indesiderati

Passate le feste rimane il “problema“ di dove mettere i regali che non sono piaciuti, a Fino Mornasco hanno pensato a un mercatino dell’usato gratuito per mettere in circolo, con un po’ di fantasia, i pacchi che altrimenti rischiano di finire abbandonati in un ripostiglio. “In Regalo“ offre una soluzione ai regali indesiderati - spiegano gli organizzatori - portare quegli oggetti non utilizzati al mercatino per scambiarli con qualcosa di utile". L’edizione 2025 del mercatino In Regalo introduce un’iniziativa speciale: Doc Toys, un servizio dedicato al recupero dei giocattoli danneggiati. L’appuntamento dalle 10 alle 17 nella sala l’Ottagono di via Brera.