Liti e pregiudicati. Controlli in bar e giardinetti

Gli ultimi controlli della Squadra Volante si sono concentrati tra via Anzani e la Napoleona. In un bar di via Napoleona sono state controllate 8 persone, tre delle quali con precedenti penali e di polizia, tra cui un nigeriano di 27 anni residente in città, che si è rifiutato di esibire i documenti: è stato denunciato. È stato inoltre trovato in possesso di una piccola dose di hascisc e segnalato.

In via Anzani, nei giardini Giordano Azzi, è stato segnalato un uomo sanguinante: un nordafricano di 23 anni, residente in zona, aveva un taglio a un braccio, che ha riferito di essere stato aggredito da alcuni marocchini. È stato trasportato al Sant’Anna per essere medicato.

Sempre nei giardini di via Anzani, gli agenti hanno notato un secondo uomo in stato di incoscienza per ubriachezza, un italiano di 61 anni di Tradate, che è stato soccorso dal 118 e poi portato Questura, dove gli è stato notificato un ordine di allontanamento per comportamento indecoroso.

Pa.Pi.