Como, liti con coltello alla mensa di solidarietà: allontanato giovane egiziano

Como, 29 gennaio 2025 – Richiedente asilo e considerato socialmente pericoloso, era ospite di un centro di accoglienza, dove è stato rintracciato dalla polizia per essere trasferito in un Cpr.

Si tratta di un egiziano di 24 anni, con precedenti di polizia per reati contro la persona, a carico del quale è stato emesso un provvedimento di trattenimento per pericolosità sociale. Nei mesi scorsi si era reso responsabile di almeno tre aggressioni, avvenute a Como nelle vicinanze di via Don Guanella dove si trova la mensa di solidarietà, tutte violente liti tra connazionali, nelle quali il ventiquattrenne ha sempre utilizzato un coltello.

I ripetuti interventi delle forze di polizia, e tutte le notizie di reato trasmesse alla Procura di Como, sono confluite in un unico fascicolo alla Sezione Speciale del Tribunale Ordinario di Milano, competente per le valutazioni delle richieste di asilo politico, che dovrà decidere le sorti amministrative dell’uomo, al quale nel frattempo, per la sua accertata pericolosità sociale, è stato notificato il provvedimento di trattenimento firmato dal Questore di Como Marco Calì, con il conseguente trasferimento al Cpr di via Corelli a Milano.