Como, sfonda un vetro alla mensa di solidarietà in via Don Guanella: arrestato 36enne

Como, 28 gennaio 2025 – Armato di un grossa pietra, ha sfondato il vetro della porta di ingresso della mensa di via Don Guanella. L’intervento della pattuglia della Squadra Volante risale a ieri sera alle 19, e si è concluso con l’arresto di un marocchino di 36 anni, senza fissa dimora e già destinatario di un ordine di espulsione, che questa mattina finirà a processo per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

La chiamata è arrivata dai responsabili della struttura, che segnalavano la presenza di un ospite indesiderato che aveva danneggiato le porte a vetri della struttura, e che dava in escandescenza. Gli agenti hanno trovato l’uomo nel cortile con in mano una grossa pietra, con cui aveva sfondato i vetri della porta. A scatenare la sua reazione violenta, era stato il divieto di usufruire della mensa, nonostante i volontari gli avessero consegnato un cestino alternativo per non lasciarlo a digiuno. Dopo aver raccolto la denuncia e le testimonianze, è stato arrestato in attesa del direttissimo di questa mattina. Successivamente l’Ufficio Immigrazione valuterà i provvedimenti da adottare.