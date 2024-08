Lite in stazione a Lugano. Uomo di 32 anni ferito. Tre comaschi arrestati

Sono finiti in carcere a Lugano in tre, tutti giovani comaschi, in conseguenza di una lite avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, prima delle 5.30, in zona stazione a Lugano. Nella discussione finita in aggressione è rimasto ferito lievemente un italiano di 32 anni, anche lui residente in provincia di Como. La polizia cantonale, al termine delle indagini svolte nell’immediatezza, ha arrestato tre giovani: due italiani di 25 e 21 anni e un marocchino di 22 anni, tutti residenti nel Comasco. Al momento le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Lugano sono di "aggressione, subordinatamente tentate lesioni gravi, subordinatamente semplici". Da parte della polizia sono ancora in corso gli accertamenti.Pa.Pi.