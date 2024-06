Lipomo, lei lo lascia e lui organizza una spedizione punitiva per danneggiarle l’auto: denunciati tre giovanissimi

Lipomo, 11 giugno 2024 – Una spedizione punitiva per distruggere l’auto della ex di un amico, colpevole di averlo lasciato. L’incursione era avvenuta la notte del 23 aprile, e ha portato ora alla denuncia per danneggiamento dei tre responsabili da parte dei carabinieri di Albate.

I tre giovani, due ventiduenni di Garbagnate Milanese e Cesate, e un amico di 23 anni di Novate Milanese, avevano individuato la Fiat Panda della ragazza parcheggiata in strada vicino a casa, e avevano spruzzato vernice spray nera sui quattro lati.

Il movente, sarebbe stato appunto la rottura del legame sentimentale con un coetaneo, residente a Garbagnate, che avrebbe portato con sé i due amici pronti a sostenere la sua causa, e ora indagati in concorso per danneggiamento aggravato, come hanno confermato gli accertamenti svolti dai carabinieri.