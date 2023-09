Lipomo, cade in bicicletta nel bosco: grave un 48enne

Lipomo (Como), 30 settembre 2023 - È stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per soccorrere un 48enne protagonista di una rovinosa caduta in bicicletta mentre percorreva i sentieri della Valbasca. L’uomo stava percorrendo un sentiero in pendenza all’interno di un bosco quando è caduto in un passaggio particolarmente impervio, riportando numerose fratture. Recuperato grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Como, che l’hanno trasportato in barella attraverso i sentieri fino a raggiungere il campo in cui è atterrato l’elisoccorso, il 48enne è stato poi trasportato all’ospedale Niguarda di Milano.