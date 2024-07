L’impresa dell’angelo in divisa. Agente in prova salva la vita alla coetanea in bilico sul tetto

Per salvare la vita a una sua coetanea l’agente in prova della questura di Como non ha avuto bisogno dell’arma di ordinanza o di seguire il regolamento, ha dato retta solo al suo cuore e le ha parlato come fosse un’amica. Una storia di grande umanità quella capitata domenica pomeriggio in Piazzale Fisac a Camerlata, nella periferia di Como, dove una giovane ragazza russa è salita sopra il muro perimetrale dell’edificio che ospita l’Esselunga, a 20 metri di altezza, minacciando di buttarsi nel vuoto. "Mi butto giù, mi ammazzo, non ce la faccio più", si è messa a gridare a squarciagola con le gambe a penzoloni, richiamando l’attenzione delle persone che si trovavano nella piazza sottostante.

In pochi minuti sul posto sono arrivati tre agenti della polizia di Stato che si sono divisi i compiti: mentre uno di loro attirava l’attenzione della ragazza da sotto il muro, gli altri due l’hanno raggiunta sulla sommità. Del compito più delicato si è incaricato la più giovane del gruppo, un’agente ventitreenne ancora in periodo di prova alla questura di Como, che si avvicinata alla coetanea, di appena 22 anni, cercando di instaurare un dialogo per convincerla a desistere. Con parole gentili e toni rassicuranti l’ha convinta a mettere le gambe al sicuro, e insieme al collega l’ha afferrata al volo quando la giovane in un ultimo gesto disperato si è lasciata cadere all’indietro, quando era già con tutto il corpo a penzoloni nel vuoto. Grazie al suo coraggio la giovane si è salvata, ma l’agente ha fatto ancora di più, le è rimasta vicina fino all’arrivo dell’auto medica del 118 abbracciandola e rassicurandola. La giovane è stata portata all’ospedale Sant’Anna dove ha ricevuto tutte le cure ed è stata trattenuta in osservazione.