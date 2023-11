Letterine a Babbo Natale. Vietati tutti i palloncini

Le letterine a Babbo Natale arrivano lo stesso a destinazione anche senza affidarle a un palloncino, che una volta a terra si trasforma in un rifiuto. Così, grazie agli attivisti del Circolo Ambiente Ilaria Alpi e alla decisione del commissario prefettizio Gesuele Bellini, Alzate Brianza è il primo Comune in provincia di Como, e forse in Lombardia, a vietare il lancio di palloncini natalizi. "Questa decisione è un atto di responsabilità verso l’ambiente. Per quanto piccolo, il problema della dispersione nell’ambiente dei palloncini è una questione che può servire anche per sensibilizzare la cittadinanza, a partire dai bambini, sui temi dell’inquinamento e dei danni della plastica – spiega il presidente del Circolo Ambiente, Roberto Fumagalli –. Da studi effettuati a livello internazionale i frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati producono gravi conseguenze in natura".

A correre pericolo sono soprattutto gli animali e gli uccelli che rischiano la morte dopo aver ingerito i residui di plastica o lattice. Non sono sicuri neppure i palloncini biodegradabili, che possono arrecare danni. R.C.