Le materie “Stem“. Come promuoverle

Promuovere l’apprendimento delle materie Stem, soprattutto tra le giovani studentesse. Questo l’obiettivo della ‘Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche’, note con la sigla Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics), che anche l’Università degli Studi di Brescia celebrerà in città, con una serie di incontri per scuole superiori, universitari e cittadinanza, in programma dal 5 al 9 febbraio, alle 18 nella Sala della Biblioteca in via San Faustino 74/B (ulteriori appuntamenti saranno per la cittadinanza il 10 e l’11 febbraio).

In vista della Settimana nazionale, inoltre, la Commissione Genere di Ateneo ha presentato i risultati del progetto ‘Stem in genere’, che, alla terza edizione, ha l’obiettivo di contrastare lo squilibrio di genere in queste discipline tramite l’arte nelle scuole primarie e secondarie di Brescia. Nel 2023, in particolare, è stata avviata una valutazione di impatto del progetto che ad aprile verrà presentata anche alla 7a Conferenza Internazionale su Gender Research a Barcellona. Ad oggi sostengono il progetto 15 finanziatori privati. F.Pa.