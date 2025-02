Le avventure dei Frontaliers. Si cercano nuove comparse

Avventure sulla linea di confine tutte la ridere quelle dei Frontaliers, ovvero la guardia svizzera Loris Bernasconi e il frontaliere italiano Roberto Bussenghi irresistibili anche perché molte delle loro battute sono in dialetto ticinese. Nati in radio sulla Rete Tre RSI nel 2006 i Frontaliers non si sono fatti mancare niente: prima la tv su RSI LA1 per tre stagioni con gli episodi che vanno ancora a ruba, poi sul grande schermo nel 2018 con il film “Frontaliers disaster“ produzione low cost che ha avuto un successo incredibile di pubblico. Sette anni dopo si replica con una nuova avventura, sempre attorno al valico di Bizzarone dove a furia di incontrarsi ogni giorno la guardia di confine e il frontaliere sono diventati finalmente amici. In questi giorni in Canton Ticino sono comparsi annunci, da parte della casa di produzione, che è alla ricerca di comparse. Il casting è aperto a uomini e donne dai 18 ai 40 anni che potranno presentarsi il 18,19,20 marzo e poi il 14 e 22 aprile ad Airolo, in Canton Ticino. L’1, il 2 e il 3 aprile a Mendrisio la selezione è per comparse in abito da cerimonia. Non mancano anche richieste particolari, ad esempio si cercano un’anziana signora che dovrà essere in possesso della patente e una coppia di anziani capaci di parlare in napoletano, attesi il prossimo 23 marzo a Novazzano. Per ulteriori informazioni si può inviare una mail all’indirizzo casting@inmagine.ch.