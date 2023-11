Lavoratori “in nero” e irregolari, chiuse due pizzerie e un’azienda meccanica nel Comasco

Como, 14 novembre 2023 - La Guardia di Finanza di Como ha scoperto 7 lavoratori impiegati in “nero” e 3 lavoratori irregolari. In particolare, i Finanzieri della Compagnia Erba hanno effettuato mirati controlli, nei comuni di Cantù, Erba e Mariano Comense, individuando la presenza di 7 lavoratori in “nero” di cui: quattro di origine italiana, impiegati in due pizzerie; uno di origine pakistana e due di origine cinese, impiegati in un’azienda di produzione di componentistica meccanica.

Uno dei due lavoratori cinesi è risultato privo di regolare permesso di soggiorno ed è stato denunciato per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione già emesso nei suoi confronti; il datore di lavoro, anch’egli cinese, è stato denunciato per aver impiegato un soggetto irregolare sul territorio nazionale.

Per i tre esercizi commerciali è stato richiesto, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como, un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di svolgimento dell'attività risultava impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.