L’auto sbanda contro il guardrail. Anziani coniugi in gravi condizioni

Grave incidente ieri poco prima delle 10 lungo la Ss340 a Menaggio, dove un’auto è andata a sbattere contro il guardrail. A bordo della vettura andata completamente distrutta viaggiava una coppia di settantenni rimasti incastrati tra le lamiere e liberati solo successivamente grazie all’interno dei vigili del fuoco. Successivamente soccorsi da medici e volontari della Croce Azzurre di Porlezza e della Croce Rossa di Menaggio, sono stati portati all’ospedale di Gravedona dove sono stati ricoverati in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, non ci sono altri mezzi coinvolti. L’utilitaria ha sbandato mentre procedeva lungo il rettilineo e si è schiantata a tutta velocità contro il guardrail, una dinamica che potrebbe essere forse spiegata con un malore dell’anziano conducente. L’incidente ha provocato lunghe code sulla Statale Regina sia in direzione di Como sia verso l’Alto Lago a causa delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.

Ro.Can.