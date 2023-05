L’assedio della Regina Altro giro di vite al transito dei Tir

di Roberto Canali

Dovrebbe scattare entro fine settimana l’ulteriore giro di vite al transito dei mezzi pesanti lungo la Statale Regina. Un provvedimento particolarmente atteso a Tremezzina dove, nonostante la presenza dei movieri all’altezza delle strettoie tra Colonno e Ossuccio, l’assedio del traffico si è fatto sentire anche in queste settimane di relativa tranquillità dovuta al maltempo. Con il beneplacito della Prefettura e di Anas dovrebbero entrare presto in vigore le nuove regole che si aggiungeranno al senso unico orario alternato per i mezzi pesanti in transito sul lago, che nonostante l’entrata in vigore con oltre un mese di anticipo finora non si è rivelato particolarmente decisivo per risolvere le code.

Dall’inizio di aprile, infatti, lungo la Statale Regina è in vigore l’ordinanza che prevede il transito in una sola direzione di marcia per i mezzi pesanti lunghi oltre 9,1 metri, quindi camion e autobus, nel tratto compreso tra Ossuccio e Colonno. Per evitare gli incroci pericolosi nelle strettoie a partire dalle 6.30 alle 14 è in vigore il divieto di transito per autobus e mezzi pesanti da Ossuccio verso Colonno, in direzione di Como. Dalle 14 alle 19.30 il provvedimento scatta in direzione opposta, da Colonno verso Ossuccio. Sono esclusi dal provvedimento i mezzi pesanti che partono o hanno come destinazione il tratto tra Argegno e Menaggio e i veicoli per trasporto persone con origine o arrivo nello stesso tratto. Adesso per i mezzi con lunghezza superiore agli undici metri si aggiungerà un’ulteriore giro di vite con il divieto di circolazione, nella tratta Colonno-Ossuccio dalle 6 alle 21, mentre per i pullman turistici la possibilità di percorrenza della Statale Regina nella stessa tratta sarà consentita solo a salire, quindi da Como verso Colico. Questa volta insieme alle nuove regole scatteranno anche i controlli e le multe, da parte della Polizia Locale e degli agenti della Stradale che, come ogni anno, sono tornati nella sede distaccata aperta proprio in Tremezzina per controllare meglio la vecchia statale che durante i mesi estivi subisce l’assalto dei turisti. Per risolvere definitivamente il problema del traffico in Centro Lario si dovrà attendere la fine del cantiere per la Variante della Tremezzina, ma i tempi sono ancora lunghi, non prima di sei anni almeno.