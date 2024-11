L’arte come preghiera. Miniartextil a quota 33. Mostra nei luoghi urbani

Miniartextil, storica mostra di arte tessile contemporanea, inaugura la sua 33^ edizione all’interno di tre luoghi urbani, uniti da un unico tema: "L’arte come preghiera". Le opere, dalle grandi dimensioni fino ai progetti multimediali e ai celebri 54 minitessili, saranno esposte nell’ex Chiesa di San Pietro in Atrio, nello Spazio Natta e nella Basilica di San Fedele a Como, da sabato 7 dicembre fino al 9 febbraio. L’edizione 2024, ha voluto offrire agli artisti l’opportunità di "tradurre la propria preghiera interiore in arte, promuovendo un dialogo universale tra creatività e spiritualità". Così ogni opera d’arte diventa una testimonianza di un viaggio interiore, celebrando la creatività, e "offrendo una via per ritrovare quella dimensione spirituale che è essenziale per il benessere e la realizzazione di ogni individuo". I minitessili saranno esposti nell’ex Chiesa di San Pietro in Atrio, storica sede di Miniartextil, selezionati dalla giuria, tra 130 artisti provenienti da 27 diverse nazioni: tra questi, Manya Timenyk dall’Ucraina, Lucia Bochow dalla Russia, Francisca Henneman dalla Germania, Assuncion Espada dalla Spagna e Joedy Martins dal Brasile. Le navate laterali e l’abside accoglieranno invece nove installazioni di grandi dimensioni di Valeria Scuteri, Valerio Gaeti, Elena Borghi, Elizabeth Aro, Antonio Bernardo, Patrizia Guerresi Maimouna, Vivide Mantero, Dario Picariello, Gin Angri. Allo Spazio Natta di via Natta 18 troverà la sua sede una mostra/installazione di due giovani artisti residenti in Svizzera e negli Stati Uniti:DuoX: Valeria Melodia Boisco e Tyrone Brown-Osborne, "Qualcosa su Madri e Figlie", opera in tre atti. Infine all’interno della Basilica di San Fedele, saranno esposte otto fotografie della chiesa del fotografo comasco Carlo Pozzoni: un lavoro che si concentra sull’osservazione, cercando di cogliere istanti significativi e la dimensione spirituale del luogo. L’inaugurazione è in programma il 7 dicembre alle 17, poi gli spazi espositivi rimarranno aperti da martedì a domenica dalle 11 alle 19. Info www.miniartextil.it. Paola Pioppi