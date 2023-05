Lambrugo, carabiniere scomparso da tre giorni: anche l’elicottero Drago per cercarlo

Lambrugo (Como), 27 maggio 2023 - Proseguono senza sosta da ormai tre giorni nei boschi tra Inverigo, Lambrugo e Costa Masnaga le lungo il corso del Lambro e ricerche del carabiniere che si è allontanato da casa facendo perdere le sue tracce mercoledì pomeriggio.

Anche oggi sarà operativo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa che sarà impiegato per ricognizioni visive lungo il Lambro e scansioni strumentali per rilievi aerei in appoggio alla squadra di terra con apparecchiatura IMSI catcher. Sono impiegati nelle ricerche anche i cani molecolari e con l’aiuto degli esperti dei vigili del fuoco le ricerche sono state ampliate anche al corso del fiume.