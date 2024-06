Ladri nel vivaio. Spariscono tre mezzi di lavoro

Furto di tre mezzi di lavoro all’interno di un vivaio di Albavilla, in via Meroni. I ladri si sono introdotti di notte, riuscendo a prelevare un camion cassonato Iveco Trakker con barra anteriore e due furgoni Mercedes Sprinter. I titolari dell’azienda si sono accorti del furto solo venerdì mattina, quando hanno aperto l’attività trovandosi davanti al vuoto lasciato dai mezzi rubati, e hanno subito chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile di Como, che ha sommariamente ricostruito quanto accaduto per poi raccogliere la denuncia. Ora sono state avviate indagini per ricostruire in che modo i ladri si siano allontanati e in quale direzione, ma anche per circoscrivere l’orario in cui è stato messo a segno il colpo: la zona risulta coperta da diversi impianti di videosorveglianza, che potrebbero rivelarsi utili. Al momento non è stato quantificato il valore dei mezzi rubati.