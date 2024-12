Ladri entrano in sagrestia . Spariscono calici e computer

Un furto in chiesa a pochi giorni dal Natale tra domenica e lunedì ai danni della parrocchia di Sant’Antonio da Padova in via Kolbe, a Camerlata. Il colpo è avvenuto con il favore delle tenebre, facendo saltare il lucchetto di un cancello e forzando la serratura di una porta. Una volta in sagrestia i ladri si sono messi a cercare gli oggetti di valore, probabilmente a caccia delle offerte, ma alla fine si sono dovuti accontentare di tre calici e un computer. Il furto è stato denunciato ieri mattina e sul posto è intervenuta anche la Polizia scientifica per compiere alcuni rilievi, alla ricerca di tracce utili alle indagini, e per acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate attorno alla chiesa.