Como, furto di profumi da 400 euro al centro commerciale: denunciate quattro ragazzine “insospettabili”

Como, 26 ottobre 2024 – Quattordici anni la più piccola, 16 la più grande e 15 le altre due. Sono le ragazzine che hanno razziato profumi, trucchi e altri prodotti di bellezza per almeno 400 euro di valore dagli scaffali di un centro commerciale di Como. Un lavoro ben organizzato il loro, come immortalato dalle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso: dopo aver preso i prodotti dagli espositori, li hanno nascosti prima nelle tasche o sotto le giacche e poi li hanno messi dentro una capiente borsa di una di loro.

I maneggiamenti non sono però sfuggiti ad un addetto alla sicurezza, che le ha fermate alle casse, dopo che le 4 hanno pagato solo merce di poco valore. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Volanti che, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e visto i video ripresi dagli occhi elettronici, hanno accompagnato le 4 in questura. Sono stati tutte denunciate a piede libero per furto aggravato in concorso. In questura sono stati convocati anche i loro genitori, che non sospettavano minimamente di essere genitori di baby ladre.