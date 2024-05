I colpi nell’area partenze. Profumi rubati al duty free prima di prendere l’aereo

I trasfertisti del furto sono tutti residenti a Palermo. Almeno in due occasioni, sono entrati nella profumeria dell’area partenze di Linate e si sono impossessati di prodotti costosissimi, per poi uscire senza pagare e dirigersi verso l’aereo che li avrebbe riportati in Sicilia. Nelle scorse settimane, gli agenti della Polaria hanno individuato i presunti componenti della banda, denunciando per furto aggravato nove uomini di età compresa tra 19 e 51 anni. L’indagine degli investigatori della polizia di frontiera è scattata dopo la denuncia del responsabile di uno dei punti vendita dello scalo aeoportuale, che ha segnalato il furto di numerose confezioni di profumi.

I poliziotti hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, accertando dalle immagini che i nove avevano prelevato la merce per poi nasconderla nei bagagli e imbarcarsi sul volo per Palermo. A quel punto, gli agenti hanno incrociato quelle informazioni con liste di passeggeri e carte d’imbarco, individuando le generalità dei possibili sospettati e scoprendo che gli stessi nomi erano sull’elenco del Linate-Palermo del 26 marzo.

Quel giorno, è scattato l’appostamento in borghese: dopo aver passato i controlli al metal detector che precedono l’ingresso nell’area partenze, i ladri hanno replicato lo stesso schema già messo in scena in precedenza, rubando 64 prodotti di profumeria per un valore complessivo di circa 15mila euro e uscendo senza pagare. Pochi metri dopo, però, hanno trovato gli investigatori della Polaria ad attenderli.