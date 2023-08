Ladri “pendolari” a Como fanno incetta di profumi: arrestati 4

Raffica di furti a Como dove, nel corso delle ultime ventiquattrore, sono stati arrestati in quattro per aver cercati di rubare all’interno di un negozio del centro e nel supermarket Bennet di Tavernola. Nel primo caso gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Vittorio Emanuele, in pieno centro storico, dopo che all’interno del negozio di ottica “Salmoiraghi&Viganò“ il proprietario ha messo in fuga due persone sorprese a rubare degli occhiali. Grazie all’accurata descrizione poco dopo sono stati fermati due cittadini sudamericani di 23 e 42 anni nella cui auto, parcheggiata poco distante, c’erano 26 profumi sottratti in mattinata alla Coin per un valore di oltre 3.200 euro. I due taccheggiatori, entrambi residenti a Milano, avevano adattato una borsa schermata con uno strato di alluminio per sfuggire ai controlli dei varchi elettronici posti all’uscita del magazzino. Il secondo intervento è stato nel pomeriggio, attorno alle 18, quando gli agenti sono intervenuti in via Asiago in seguito alla chiamata del direttore del centro commerciale che ha denunciato due uomini sorpresi a rubare all’interno del supermercato.

I due uomini sono stati sorpresi da un addetto alla vigilanza mentre si aggiravano tra gli scaffali e riponevano la merce all’interno dei loro zaini. All’uscita, una volta superate le casse senza pagare, i due sono stati fermati e gli è stato chiesto di aprire le loro borse dov’era stata riposta merce per un valore di 530 euro. Così i due uomini, un 29enne ucraino e un 38 enne uzbeko, entrambi residenti a Como e con numerosi precedenti penali, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.