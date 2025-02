La tournée del maestro Leotta. Quattordici ore di Beethoven

Il maestro Christian Leotta prosegue nella sua maratona dedicata alle Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven e presenta la seconda parte di questo inedito viaggio musicale. Il debutto è in programma venerdì 14 febbraio alle 18.30 a Cantù, nella sala Convegni Zampese, in corso Unità d’Italia 11. A questa data si aggiungeranno quelle previste nei comuni che ospitano questa seconda parte della tournée: Albavilla, Cantù, Limido Comasco, Mariano Comense, Nesso e Torno, tutte con ingresso gratuito. In tutto oltre 14 ore di musica, protagoniste del ciclo che prosegue nel successo del recital inaugurale del tour nella basilica di Sant’Abbondio a Como e delle successive tappe sul Lario e in Brianza. In ogni concerto sarà eseguita almeno una delle sette Sonate non incluse nel tradizionale catalogo delle 32. Si tratta di un progetto innovativo e originale anche nella sua dimensione territoriale.

Dopo Cantù, appuntamento ad Albavilla venerdì 28 febbraio alle 18.30, al Cineteatro della Rosa di via Patrizi 6. Sabato 22 marzo alle 21 a Nesso, al salone oratorio parrocchiale in via Pietro Binda, seguito sabato 12 aprile alle 21 a Torno alla chiesa di San Giovanni. Le ultime due tappe del tour saranno venerdì 2 maggio alle 21 a Limido Comasco, Chiesa di Sant’Abbondio e giovedì 22 maggio alle 21 a Mariano Comense, Villa Sormani, via Palestro 2.

Paola Pioppi