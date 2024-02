La tabaccaia:: "Momenti terribili"

Le telecamere interne al locale riprendono ogni fase del furto. Un video che ormai è diventato virale. È la notte del 13 febbraio. Sono le 4.27 quando all’Altro Caffè di via Azzano San Paolo, a Grassobbio, scatta l’allarme.

La titolare quaranteenne, E.P., scossa per un furto subito la notte precedente, decide di restare a dormire nel bar. Sente l’allarme, si alza e sorprende un uomo e una donna che frugano nella cassa. Mentre i due scappano con il bottino (1.400 euro e sigarette) lei li insegue. Verrà aggredita.

Nelle sequenze si vede una donna entrare a rubare, si tratta di una 33enne romana, arrestata in flagranza. Con lei un complice, 28enne bosniaco, rintracciato in un secondo momento e denunciato. Entrambi senza fissa dimora, girovagano all’aeroporto di Orio al Serio. Le telecamere riprendono tutte le fasi del colpo. Si aggirano fuori dal locale, qualche istante dopo entrano: prima lui e poi lei, entrambi con il cappuccio del giubbino in testa, dritti alla cassa.

Pochi minuti e scappano verso la porta laterale scorrevole, la titolare li insegue, acciuffa lei e le prende lo zaino dalle spalle. Inizia la colluttazione tra le due donne: sei minuti tra spintoni e botte. La ladra rivuole il suo zaino. La titolare viene presa per i capelli, a pugni in testa, resta per metà chiusa dentro la porta. Desiste, poi riesce. E trova la ladra bloccata dal titolare del ristorante Le Mura, che si trova dall’altra parte della strada. La ladra viene arrestata dai carabinieri, il complice scappa portando con se la refurtiva.

"È stato un brutto momento che non auguro a nessuno – dice oggi la donna – ma la giustizia farà il suo corso".

F.D.